Горячую воду отключили в городе, чтобы бесперебойно подавать тепло - аким Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Актау обратился к жителям города с призывом сохранять спокойствие. Он сообщил, что пришлось ограничить подачу горячей воды, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram пресс-службы акимата города Актау.
«Уважаемые жители города Актау!
Со вчерашнего дня мы столкнулись с проблемой дефицита горячей воды. Основная причина этого связана с проведением плановых ремонтных работ изношенного оборудования ТОО «МАЭК-Казатопром».
Чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение теплом горожан, мы вынуждены временно ограничить подачу горячей воды.
Данная ситуация находится под моим пристальным контролем. На данный момент, мобилизованы все силы, чтобы решить проблему в кратчайшее время.
Мы призываем всех граждан сохранять спокойствие и набраться терпения!» - сказал аким города Актау Ербол Избергенов.