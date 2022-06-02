2 Июня 2022 17:25

Горячую воду отключат временно в Турксибском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

По информации компании, подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района Алматы, будет ограничена:

- с 6 по 17 июня в контурах улиц Лавренева – Дунентаева; микрорайон Жулдыз -2;

- с 6 по 20 июня в контурах улиц Баймагамбетова – Монтажная – Федосеева;

- с 6 по 27 июня в контурах улиц Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя; Гете – Новосибирская – Майлина – Заславского; Бекмаханова – Свободная – Суюнбая;

- с 6 по 28 июня в контурах улиц Собинова – Монтажная – Поддубного – Беринга.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».