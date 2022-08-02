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Горячую воду отключат  в Жетысуском районе Алматы
2 Августа 2022 14:07

Горячую воду отключат  в Жетысуском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Часть зданий в Жетысуском районе Алматы на день отключат от горячей воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

С 9 до 18 часов 3 августа горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района в контуре улиц Серикова – Северное кольцо– Палладина – Жансугурова.

Ограничения вводятся для монтажа временной схемы горячего водоснабжения потребителей в период реконструкции инженерных сетей.


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