2 Августа 2022 14:07

Горячую воду отключат в Жетысуском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Часть зданий в Жетысуском районе Алматы на день отключат от горячей воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

С 9 до 18 часов 3 августа горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района в контуре улиц Серикова – Северное кольцо– Палладина – Жансугурова.

Ограничения вводятся для монтажа временной схемы горячего водоснабжения потребителей в период реконструкции инженерных сетей.