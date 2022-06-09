9 Июня 2022 22:45

Горячую воду отключат в трех микрорайонах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Три микрорайона отключат от горячей воды в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как сообщили в пресс-службе, акционерное общество «Атырауские тепловые сети» проводит ремонтные работы и ревизию оборудования теплопунктов. Делается это согласно плана-графика капитального ремонта. В связи с этим временно прекращается подача горячей воды с 13 по 17 июня 2022 года в трех микрорайонах.

От центрального теплопункта 1 микрорайона воды не будет в домах по улице Абая 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 25, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34. По улице Махамбета в домах 116, 116а, 116г, 118а, 118б, 118в, 118г.

От центрального теплопункта № 47 в микрорайоне Привокзальный горячую воду отключат в домах № 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23.

От центрального теплопункта 3 микрорайона Авангарда – в домах № 6, 7, 8, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 39б, 39в, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 73, 74, 75, 76.

«Компания «Атырауские тепловые сети» приносит извинения горожанам за временные неудобства», - сообщили в пресс-службе городского акимата.