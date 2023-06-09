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Горячую воду отключат в одном из районов Алматы

Редактор:  
Зифа Хабирова
9 Июня 2023, 09:25
Горячую воду отключат в одном из районов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд зданий в Наурызбайском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 12 по 29 июня горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Наурызбайского района в контурах улиц Жуалы – Райымбека - Алтын Орда – Медеубекова.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельной «Премьера», которая находится на балансе ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».


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