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Горячую воду отключат в одном из микрорайонов Алматы

3 Сентября 2021 11:00
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Горячую воду отключат в одном из микрорайонов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алатауском районе Алматы ряд зданий на пять дней отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в местной котельной. Без горячей воды временно останется один из городских микрорайонов.

«С 6-го по 10 сентября 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные в микрорайоне Саялы-2. Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в местной котельной. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к алматинцам в пресс-службе ТОО «Алматинские тепловые сети».


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Автор:

Данияр Дауталиев

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