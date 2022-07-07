7 Июля 2022 23:23

Горячую воду отключат в нескольких районах Атырау на неделю

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с работами по ревизии оборудования теплопунктов в Атырау с 11 по 15 июля прекратят подачу горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акционерное общество «Атырауские тепловые сети» уведомило горожан о том, что в связи с ремонтными работами по ревизии оборудования теплопунктов временно прекратят подачу горячей воды. Согласно графику капитального ремонта, горячей воды не будет с 11 по 15 июля.

От центрального теплопункта «ЖД 1» - ул. С. Датова №№ 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35а, 35б, 35в, 35г, ул. Махамбета № 134, ул. Достык №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

От центрального теплопункта «Алмагуль-1» – мкр. Алмагуль №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

От ЦТП «Экспериментальный» - мкр. Сары-Арка №№28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, Сатпаева 13», - сообщили в пресс-службе акимата города.