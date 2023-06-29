Горячую воду отключат в двух районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», будет ограничена подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Жетысуского и Турксибского районов Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
Ограничение планируется в контурах улиц и жилмассивов:
с 3 по 14 июля:
Лавренева – Дунентаева – микрорайон Жулдыз 2 (частично);
с 3 по 17 июля:
Монтажная – Баймагамбетова – Федосеева – Баймагамбетова;
с 10 по 14 июля:
Урицкого – Нурсая – Бейсебаева – Бартольда;
Хмельницкого – Бакинская – Староэлеваторская – Куйбышева;
с 10 по 31 июля:
Поддубного – Суюнбая – Дунентаева – Хмельницкого;
с 13 по 20 июля:
Остроумова – Красногорская – Дегдар – Остроумова;
с 17 по 21 июля:
Папанина – Суюнбая – Ереванская – Стальского;
Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Шереметьева;
с 24 июля по 14 августа:
Первомайская нефтебаза – Геологов – микрорайон Кокжиек.
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».
В компании приносят извинения за временные неудобства.