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Горячую воду отключат в двух районах Алматы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Июня 2023, 09:40
Горячую воду отключат в двух районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», будет ограничена подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Жетысуского и Турксибского районов Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

Ограничение планируется в контурах улиц и жилмассивов:

с 3 по 14 июля:

Лавренева – Дунентаева – микрорайон Жулдыз 2 (частично);

с 3 по 17 июля:

Монтажная – Баймагамбетова – Федосеева – Баймагамбетова;

с 10 по 14 июля:

Урицкого – Нурсая – Бейсебаева – Бартольда;

Хмельницкого – Бакинская – Староэлеваторская – Куйбышева;

с 10 по 31 июля:

Поддубного – Суюнбая – Дунентаева – Хмельницкого;

с 13 по 20 июля:

Остроумова – Красногорская – Дегдар – Остроумова;

с 17 по 21 июля:

Папанина – Суюнбая – Ереванская – Стальского;

Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Шереметьева;

с 24 июля по 14 августа:

Первомайская нефтебаза – Геологов – микрорайон Кокжиек.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

В компании приносят извинения за временные неудобства.


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