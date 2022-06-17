11:14
17 Июня 2022 09:57
Горячую воду отключат на нескольких улицах Турксибского района Алматы на пять дней
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».
С 20-го по 24-е июня 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контурах улиц Орджоникидзе – Кожедуба – Гете – Читинская, Кассина – Буденного – Бехтерева – Жумабаева, а также Элеваторская – Щелково – Суюнбая.
Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».
«Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили в пресс-службе тепловой компании.
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