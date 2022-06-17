17 Июня 2022 09:57

Горячую воду отключат на нескольких улицах Турксибского района Алматы на пять дней

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

С 20-го по 24-е июня 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контурах улиц Орджоникидзе – Кожедуба – Гете – Читинская, Кассина – Буденного – Бехтерева – Жумабаева, а также Элеваторская – Щелково – Суюнбая.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

«Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили в пресс-службе тепловой компании.