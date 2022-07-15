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Горячую воду отключат частично в одном из районов Алматы
15 Июля 2022 16:09

Горячую воду отключат частично в одном из районов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

«С 18 по 22 июля 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контурах улиц Сейфуллина – Дулатова – Терехина – Акан Серы и Суюнбая – Папанина – Ереванская – Стальского», - говорится в сообщении «Алматинские тепловые сети».

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».




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