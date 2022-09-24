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    20:48, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Горячую воду на три дня отключат в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Горячую воду на три дня отключат во всех микрорайонах города Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акционерное общество «Атырауские тепловые сети» уведомило о предстоящем отключении горячей воды. Сделано это будет согласно плану-графику капитального ремонта теплосетей. В период с 27 по 29 сентября будут проводиться гидравлические испытания (опрессовка) магистральных тепловых сетей города. Подача горячей воды будет прекращена от всех теплопунктов города. Снабжающая горячей водой горожан компания приносит извинения за временные неудобства», - сообщили в пресс-службе акимата города Атырау.

    Как ранее сообщалось, Атырауская область готова к отопительному сезону на 95 процентов.



    Теги:
    Акимат Атырауская область Вода ЖКХ Атырау
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