Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Горячую воду частично отключат в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
27 Апреля 2023, 20:44
Горячую воду частично отключат в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов с 2 по 5 мая в Атырау будет частично временно прекращена подача горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, о временном отключении горячего водоснабжения уведомило АО «Атырауские тепловые сети».

«В связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов, согласно план-графику капитального ремонта, с 2 по 5 мая 2023 года будет временно прекращена подача горячей воды. Отключения произойдут от центрального теплопункта №47- Привокзальный 3 мкр., дома № 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, от теплопункта «Коркем» - мкр. Алмагуль, дома № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Амандосова 42, 42/1. От теплопункта № 101 - жилой массив Авангард - 4 мкр., дома № 1, 2, 3, 4, 7, 17, 18, 19, улица Сатпаева, дома 3а, 4а, 5, 66», - говорится в сообщении.


Атырауская область   ЖКХ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана