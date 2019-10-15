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«Горячую линию» по вопросам противодействия коррупции открыли в Nur Otan

15 Октября 2019 16:30
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«Горячую линию» по вопросам противодействия коррупции открыли в Nur Otan

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, столкнувшиеся с какими-либо коррупционными проявлениями могут обратиться в «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

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Для этого в Службе партийного контроля открыли специальную «горячую линию» - 8 800 080 44 41.

На прошедшем расширенном заседании политического совета партии «Nur Otan» Первый Президент Казахстана поставил задачу усилить работу Республиканского Общественного Совета по противодействию коррупции, в том числе улучшить формат взаимодействия и выстроить каналы обратной связи с населением.

Посредством «горячей линии» все обращения будут регистрироваться для дальнейшего анализа актуальных коррупционных рисков, в том числе в работе государственных органов и содействия в принятии мер по их снижению на всех уровнях.

«Ни одно обращение не останется без внимания. Каждая жалоба будет оперативно принята в работу. Кроме того, служба партконтроля сможет выносить более четкие рекомендации для госорганов», - сообщил руководитель службы партийного контроля партии «Nur Otan» Даурен Бижуманов.

Режим работы сall-center с 8:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. Во внерабочее время и выходные дни будет производиться запись звонков.

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Ключевые слова: Алматы, Нур Отан,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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