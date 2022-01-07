Горячую линию по вопросам полетов создали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР М - В Казахстане создана горячая линия по вопросом полетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

Для консультации пассажиров по вопросам статуса авиарейсов, их задержки, отмены и возврата авиабилетов Комитетом гражданской авиации на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» создан телефон горячей линии по номерам +77172798213, +77172798214.

Колл-центр будет работать 24/7.