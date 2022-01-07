РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:10, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Горячую линию по вопросам полетов создали в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР М - В Казахстане создана горячая линия по вопросом полетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

    Для консультации пассажиров по вопросам статуса авиарейсов, их задержки, отмены и возврата авиабилетов Комитетом гражданской авиации на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» создан телефон горячей линии по номерам +77172798213, +77172798214.

    Колл-центр будет работать 24/7.

    Теги:
    Транспорт ЧП-2022
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!