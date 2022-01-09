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    10:57, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Горячую линию по оказанию психологической помощи создают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития совместно с МЦРИАП создает горячую линию на базе единого колл-центра 1414 по оказанию профессиональной психологической помощи всем нуждающимся, особенно пострадавшим после действий террористов, передает МИА «Казинформ».

    С обратившимися круглые сутки будут работать профессиональные психологи. Линия заработает в ближайшее время.

    Теги:
    Правительство Общество ЧП-2022 МИОР
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