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Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области

16 Августа 2021 00:25
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Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Шесть пассажирских поездов задержано в Жамбылской области из-за размытого обильными осадками железнодорожного моста, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщалось, обильные дожди со снегом в горах Меркенского района Жамбылской области привели к размыву автодороги и основания железнодорожного моста на перегоне Аспара – Шу. Искусственные сооружения по пропуску воды работали в полном режиме, однако большой объем и напор воды подмыли основания железнодорожного моста. Движение грузовых и пассажирских поездов приостановлено, проводятся восстановительные работы.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, 15 августа в 19:10 в дежурную службу ДЧС поступила информация о том, что в Шуском районе, в двух километрах от села Аспара, из-за выпадения обильных осадков сформировался поток воды в водопропропускном сооружении под железнодорожным мостом и автодорогой.

«В результате произошел размыв автодороги республиканского значения Мерке – Шу - Бурылбайтал на 68 километре шириной около трех километров. А также частично размыто основание железнодорожного моста сообщением Аспара - Шу 3 717 км, пикет № 2, при этом две линии железной дороги перекрыты», - пояснили в ведомстве.

В департаменте по ЧС Жамбылской области организован штаб и открыта горячая линия по номеру: 8 7262 51 41 67.

«Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами АО НК «КТЖ» и АО «Казавтожол», - уточнили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области. - Всего задействовано 42 человека и 17 единиц техники. На место выехало руководство ДЧС и представители местных исполнительных органов. Для ликвидации последствий задействована специальная железнодорожная и автотракторная техника, подвезены необходимые строительные материалы».

Работы планируется завершить к утру 16 августа. В связи с этим ожидается задержка пассажирских поездов:

- №712 сообщением Шымкент-Нур-Султан Нурлы жол;

- №78 сообщением Мангистау - Алматы-2;

- №42 сообщением Атырау - Алматы-2;

- №23 сообщением Алматы-1 - Актобе;

- №29 сообщением Алматы -2 – Атырау;

- №33 сообщением «Алматы-2 – Актобе».


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#КТЖ   #Жамбылская область   #Происшествия   #Погода   #МЧС  
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Автор:

Галина Скрипник

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