Горячую линию для разъяснений условий режима ЧП запустили акмолинские полицейские
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Горячую линию запустили акмолинские полицейские для разъяснения гражданам условий режима чрезвычайного положения и введенных ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Из-за введения в Казахстане чрезвычайного положения приемные для граждан, расположенные в административных зданиях департамента полиции и территориальных управлениях полиции, временно приостановили свою работу.
«По всем интересующим вопросам акмолинцы могут обратиться к руководству ведомства через портал электронного правительства или на электронную почту ДП (akmdvd.pressa@yandex.ru) до истечения времени чрезвычайного положения», - отметили в ведомстве.
Как добавили полицейские, для обратной связи с населением и разъяснения имеющихся вопросов в департаменте полиции создан колл-центр (8-716-2-29-90-31, 8-708-444-54-18), куда граждане могут обращаться круглосуточно.
Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.
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