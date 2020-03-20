Горячую линию для разъяснений условий режима ЧП запустили акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Горячую линию запустили акмолинские полицейские для разъяснения гражданам условий режима чрезвычайного положения и введенных ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Из-за введения в Казахстане чрезвычайного положения приемные для граждан, расположенные в административных зданиях департамента полиции и территориальных управлениях полиции, временно приостановили свою работу.

«По всем интересующим вопросам акмолинцы могут обратиться к руководству ведомства через портал электронного правительства или на электронную почту ДП (akmdvd.pressa@yandex.ru) до истечения времени чрезвычайного положения», - отметили в ведомстве.

Как добавили полицейские, для обратной связи с населением и разъяснения имеющихся вопросов в департаменте полиции создан колл-центр (8-716-2-29-90-31, 8-708-444-54-18), куда граждане могут обращаться круглосуточно.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.