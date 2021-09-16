Горячую линию для обращений граждан открыли в Минобразования

Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК запускает телефоны горячей линии для обращений граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства образования.

С началом нового учебного года вопросы, связанные со сферой образования вновь стали актуальны для 3,6 миллионов школьников, около 400 тысяч учителей, 600 тысяч студентов и более 35 тысяч преподавателей страны.

Телефоны горячей линии будут работать для того, чтобы казахстанцы могли сообщать сотрудникам Комитета и территориальных департаментов о различных проблемах.

Это могут быть вопросы привлечения учителей к несвойственным функциям, проблемы, связанные со школьными туалетами, камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками, другими элементами систем обеспечения безопасности, общежитиями и так далее.

Фотографии и видеоматериалы о любых несоответствиях принятым требованиям будут приниматься посредством мобильного приложения WhatsApp на номер 8-705-206-59-32.

Все обращения будут находиться на контроле Комитета и его территориальных департаментов до момента окончательного устранения проблем. Вопросы касающихся школ, будут переданы в местные исполнительные органы, ведь законодательно функции финансирования, вопросы строительства, ремонтных работ, создания необходимых условий, в том числе и санитарных, находятся в ведении акиматов.

«В настоящее время большинство людей пользуются смартфонами с камерами для видеофиксации. Небезразличные граждане, кто ратует за комфортные и безопасные условия обучения детей, в том числе и в вопросах элементарных удобств и систем безопасности, уже публикуют материалы, сообщая нам о различных нарушениях. Мы берем на контроль обращения граждан и благодарим за активность в вопросах обеспечения безопасности детей», – сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова.

С начала этого учебного года в министерство поступило около 70 обращений от граждан. После рассмотрения по всем обращениям были приняты необходимые меры. Ранее Министерством образования и науки РК были направлены письма в акиматы ряда регионов для принятия мер в отношении лиц, не исполнивших поручения, касающиеся школ. Речь идет о решении проблем, связанных с туалетами, обеспечением камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками и другими элементами систем безопасности.