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Горячий чай раздают желающим согреться волонтеры в Астане

26 Декабря 2018 11:22 343
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Горячий чай раздают желающим согреться волонтеры в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Волонтеры молодежного ресурсного центра «Астана жастары» проводят в эти морозные дни акцию «Подари тепло ближнему», передает МИА «Казинформ». 

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По информации городского управления по делам общественного развития, молодежный ресурсный центр «Астана жастары» проводит акцию «Подари тепло ближнему» - его сотрудники и волонтеры проедут по густонаселенному маршруту, бесплатно раздавая горячий чай желающим.

Между тем, по данным РГП «Казгидромет», 26, 27 декабря 2018 года температура воздуха может опуститься ниже минус 30 градусов, что создает опасность обморожения. Именно это и послужило причиной проведения подобной акции.

 

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Ключевые слова: Астана, молодежь,
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