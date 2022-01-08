16:09, 08 Январь 2022 | GMT +6
Горячий чай и питание приносят полицейским неравнодушные костанайцы
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае несущим службу у зданий областного акимата и других стратегически важных объектов стражам порядка оказывают внимание неравнодушные жители города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Фотографии и видео, где полицейских угощают чаем, распространяются в социальных сетях.
Удачно запечатлел такие моменты фотокорреспондент местной газеты «Костанайские новости» Сергей Миронов.
Слова благодарности выразил гражданам региона комендант Костанайской области сегодня в ходе брифинга для журналистов.
«Хочу поблагодарить наших жителей за понимание. Многие предлагают свою помощь в обеспечении правопорядка. Также за эти дни предприниматели, общественники, волонтеры и жители области доставляли продукты питания. Такая поддержка очень мотивирует»,- отметил Кайрат Дюсембеков.
Фото - Сергей Миронов
Видео - Динара Карымсакова