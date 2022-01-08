Горячий чай и питание приносят полицейским неравнодушные костанайцы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае несущим службу у зданий областного акимата и других стратегически важных объектов стражам порядка оказывают внимание неравнодушные жители города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии и видео, где полицейских угощают чаем, распространяются в социальных сетях.

Удачно запечатлел такие моменты фотокорреспондент местной газеты «Костанайские новости» Сергей Миронов.

Слова благодарности выразил гражданам региона комендант Костанайской области сегодня в ходе брифинга для журналистов.

«Хочу поблагодарить наших жителей за понимание. Многие предлагают свою помощь в обеспечении правопорядка. Также за эти дни предприниматели, общественники, волонтеры и жители области доставляли продукты питания. Такая поддержка очень мотивирует»,- отметил Кайрат Дюсембеков.





Фото - Сергей Миронов

Видео - Динара Карымсакова