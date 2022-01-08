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    16:09, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Горячий чай и питание приносят полицейским неравнодушные костанайцы

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае несущим службу у зданий областного акимата и других стратегически важных объектов стражам порядка оказывают внимание неравнодушные жители города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Фотографии и видео, где полицейских угощают чаем, распространяются в социальных сетях.

    Удачно запечатлел такие моменты фотокорреспондент местной газеты «Костанайские новости» Сергей Миронов.

    Слова благодарности выразил гражданам региона комендант Костанайской области сегодня в ходе брифинга для журналистов.

    «Хочу поблагодарить наших жителей за понимание. Многие предлагают свою помощь в обеспечении правопорядка. Также за эти дни предприниматели, общественники, волонтеры и жители области доставляли продукты питания. Такая поддержка очень мотивирует»,- отметил Кайрат Дюсембеков.



    Фото - Сергей Миронов

    Видео - Динара Карымсакова


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Видео Общество ЧП-2022 Правоохранительные органы
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