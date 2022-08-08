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Горячии линии по акции «Дорога в школу» заработали в Атырауской области
8 Августа 2022 22:46

Горячии линии по акции «Дорога в школу» заработали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области заработали горячие линии по проведению акции «Дорога в школу», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования региона.

«В области в преддверии нового учебного года проходит благотворительная акция «Дорога в школу». Благотворительное мероприятие проводится для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также получающих адресную социальную помощь.

В организациях образования области организована бесперебойная работа горячих линий. Обратиться за помощью может каждый ребенок и родитель, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. Принять участие в акции могут все желающие – волонтеры, бизнесмены, меценаты, неправительственные организации. Участники могут оказать поддержку нуждающимся семьям и детям или, наоборот, обратиться за помощью», – сообщила исполняющая обязанности руководителя управления образования Атырауской области Айнагуль Дуйсекенова.

Комитет по защите прав детей Министерства образования и науки РК запустил республиканскую благотворительную акцию «Дорога в школу». В Год детей эта акция проходит под девизом «Дорога в школу – добро без границ».

Как ранее сообщалось, акция «Дорога в школу» охватит 20 тыс. атырауских школьников.


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