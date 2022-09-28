Горячие линии по вопросам миграции откроют в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области провел заседание регионального оперативного штаба по актуальным вопросам миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.

Ситуация с увеличением числа приезжих из Российской Федерации рассмотрена в ходе заседания регионального оперативного штаба. Абылкаир Скаков поручил усилить контроль над миграционными процессами.

Как доложил начальник департамента пограничной службы КНБ РК Гани Бекмурзаев, с 21 по 26 сентября 2022 года через пункты пересечения границ в Павлодарской области прошли порядка 35 тысяч человек. В их числе 13 тысяч граждан Российской Федерации, из которых 5 тысяч выехали за пределы Казахстана.

По словам начальника департамента полиции Василия Скляра, за последние пять дней в ЦОНы и подразделения миграционной службы с уведомлением о прибытии обратились 388 россиян, за разрешением на временное проживание – 154. Криминогенная ситуация в области остается стабильной.

В областном центре бесперебойно действуют три Центра обслуживания населения. Развернут усиленный ЦОН по адресу Павлова, 48. Во избежание скопления прибывающих лиц организована специальная очередь путем открытия пяти дополнительных окон обслуживания.

Абылкаир Скаков поручил проводить мониторинг ситуации и разъяснительные работы на регулярной основе, организовать максимальное взаимодействие всех государственных органов.

«Важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке недвижимости. Департаменту полиции и департаменту государственных доходов по Павлодарской области необходимо разработать алгоритм по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе, а также своевременной регистрации приезжих россиян», - подчеркнул глава региона.

Аким области отметил, что приезжим будет оказываться помощь в соответствии с Законом РК.

«Акимам городов и районов поручаю создать штабы для регулирования потока мигрантов. Ответственным органам поручено провести разъяснительную работу с владельцами гостиниц и мигрантами в части прав и ответственности сторон. Дополнительно в области откроют горячие линии», - сообщил глава региона.