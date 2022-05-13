13 Мая 2022 20:43

Горячей воды временно не будет в Турксибском районе Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 16 апреля ряд домов в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

«Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района Алматы, будет ограничена:

- с 16-го по 20-е мая в контурах улиц Стахановская — Ганибет — Буденного — Станкевича и 13-й микрорайон;

- с 16-го по 27-е мая в контурах улиц Клары Цеткин — Днепровская — Спасская — Урицкого.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», - говорится в сообщении.

Жителей района просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.