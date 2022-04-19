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Горячей воды не будет все лето в Семее

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Апреля 2022, 18:40
Горячей воды не будет все лето в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жители Семея из-за ремонтных работ на тепловых сетях на всё лето останутся без горячей воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

«В летний период будут проводиться ремонтные работы по тепловым источникам и тепловым сетям предприятия, в связи с чем подача горячего водоснабжения не предоставляется возможной. В отопительный период были многочисленные порывы, приводящие к останову тепловых источников и тепловых сетей, так как запорная арматура магистрального трубопровода в неудовлетворительном состоянии, в связи с этим будет производиться замена аварийных участков тепловых сетей и запорной арматуры, а также ремонт тепловых источников. Без проведения ремонтно-подготовительных работ тепловых источников и тепловых сетей ГКП «Теплокоммунэнерго» не сможет обеспечить надёжное теплоснабжение города в отопительный период 2022-2023 годы», — пояснили на предприятии.

В настоящее время предприятие обслуживает ТЭЦ – 1 и 17 котельных средней и малой мощности, а также 76 тепловых пунктов. Общее количество тепловых сетей составляет 315 км в 2-х трубном исполнении.

«Убедительная просьба к жителям Семея отнестись с пониманием, и приносим извинения за предоставленные неудобства», — добавили в «Теплокоммунэнерго».


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