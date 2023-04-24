Горячей воды не будет в Павлодаре до середины июня

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области провел совещание по основным направлениям работ, проводимых в областном центре в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким заслушал доклад о планируемых ремонтных работах улиц областного центра, инженерных коммуникаций – сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах Зеленстрой, Горторг, Второй Павлодар, о подготовке к гидравлическим испытаниям и ремонтной кампании тепловых сетей, о строительстве и вводе жилья для очередников местных исполнительных органов и переселенцев микрорайона Аллюминстрой, строительстве новых трамвайных линий до микрорайона Достык, о дезинсекционных работах, благоустройстве парков и скверов, подготовке к пляжному сезону и другом.

Городские власти отчитались главе региона, что поэтапные испытания теплосетей на трех ТЭЦ начнутся 27 апреля. После чего на местах выявления повреждений будут проведены ремонты сетей. Акимом региона перед коммунальными службами поставлена задача сократить срок отсутствия горячей воды до 15 июня.

Для снижения износа тепловых сетей Павлодара в 2023 году впервые пройдет реконструкция внутриквартальных сетей. Уже определены наиболее уязвимые участки, где будет полная замена сетей теплоснабжения.

Всего будут построены 11,7 км новых сетей. Срок проведения работ – 5 месяцев. В этот период 51 многоквартирный жилой дом этих районов города будет находиться без горячей воды, но это вынужденная мера для успешного прохождения отопительного сезона в последующие годы, заявили в пресс-службе.

Вместе с тем, всего в этом году в Павлодаре планируется ремонт 9 магистральных улиц и 55 улиц частного сектора, имеющих грунтовое покрытие.

«Уже разрабатываются проекты ремонта улиц Лермонтова, Кривенко, Каирбаева, Торайгырова на 2023-2024 годы. Кроме этого, в 2024 году планируется строительство новой автомобильной дороги на участках от перекрестка улиц Казправды-Братьев Дюсембиновых до ул. Жибек жолы (3,8 км) и от улицы Ломова до а/дороги по улице Казправды-Жибек жолы (1,9 км)», - добавили в акимате.

В настоящее время 264 семьи переселенцев микрорайона Аллюминстрой ожидают получения постоянного жилья в микрорайоне Сарыарка.

«На сегодня там завершается строительство 5 многоэтажных жилых домов. В мае ожидается завершение строительства домов № 33 и №39, в июле - №28 и № 41, и в августе планируется завершить строительство дома № 40. Квартиры в данных домах будут распределены среди очередников местных исполнительных органов и переселенцев мкр. Аллюминстрой», - дополнил источник.

Продолжится в Павлодаре благоустройство парков и скверов, где будут установлены общественные туалеты. Ведутся подготовка Центральной набережной к лету и обустройство пляжа в Усольском микрорайоне. По поручению акима области впервые на центральном пляже будет установлен детский бассейн.

Отдельно аким Павлодарской области поручил взять на особый контроль проведение дезинсекционных работ. Уже сейчас он поручил провести обработку подвальных помещений жилых домов и усилить контроль за проведением барьерных обработок.

Асаин Байханов акцентировал внимание на важности качественной реализации этих проектов и исполнения всех работ в срок.