26 Июня 2022 09:25

Горячей воды не будет в Атырау с 27 июня по 1 июля

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Горячей воды не будет в городе Атырау с 27 июня по 1 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акционерное общество «Атырауские тепловые сети» уведомляют, что в связи с ремонтными работами по ревизии оборудования теплопунктов в городе временно прекращается подача горячей воды. Согласно план-графика капитального ремонта подача прекратится с 27 июня по 1 июля 2022 г.

От ЦТП «Алау»: пр.Азаттык №№ 71, 75, 77, 87, 89, 91, 93, 95, 99а, ул.Атамбаева №№ 19, 20,

ул. Молдагалиева №№ 5, 7, 29, 31, ул.Смагулова 56.

От ЦТП «Центральный «А»: Центральный мкр. ж/д №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ул.Махамбета № 87б, ул. Абая ж/д №№ 6, 6а.

От ЦТП «Авангард 2 мкр»: Авангард 2 мкр. ж/д №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23а, 23б»,- сообщает пресс-служба коммунальной компании, п ринося извинения жителям и гостям города Атырау за временные неудобства.