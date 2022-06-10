12:55
10 Июня 2022 12:22
Горячей воды не будет частично в Турксибском районе Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Горячей воды в зданиях района не будет четыре дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».
«С 13-го по 17-е июня 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контуре улиц Суюнбая – Белякова – Казакпаева– Кожедуба, а также в контуре улиц Клары Цеткин – Кустанайская – Спасская– Нурсая», - говорится в сообщении.
Как пояснили «Алматинские тепловые сети», ограничения вводят для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».
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