Горячей воды не будет до 24 мая в некоторых районах Атырау

В некоторых районах Атырау временно не будет горячей воды до 24 мая. Об этом сообщил корреспондент агентства Kazinform.

По информации АО «Атырауские тепловые сети», 20–24 мая в городе будут проводиться ремонтные работы для проверки оборудования тепловых пунктов.

— В связи с ремонтными работами из 3-х центральных тепловых пунктов города Атырау временно приостановится подача горячего водоснабжения по некоторым адресам: Относящиеся в центральный тепловой пункт «Алмагуль-2» № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, от центрального теплового пункта «Аяпбергенов» в микрорайон «Привокзальный-3» № 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, от центрального теплового пункта «Городская больница» по улице Курмангазы 1, 1а, 3, 5, по улице Л. Владимирского № 99, 101, а также дом № 9 микрорайона «Авангард-3» не будет снабжаться горячей водой, — сообщили в пресс-службе областного энергетического комплекса.

Ремонт оборудования на тепловых пунктах начался сегодня. Его планируется завершить 24 мая.