Горячей и холодной воды временно не будет в двух районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В двух районах Алматы на день локально отключат холодную и горячую воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГКП «Алматы су».

Локальные отключения жилых и иных зданий от холодной воды произведут:

- в Турксибском районе 9 июня с 9-00 до 21-00 часа в контуре улиц Аймауытова – Сауранбаева – Молдагалиева – Шолохова – Р. Зорге – Осипенко – Ержанова – Бурундайская;

- в Жетысуском районе 10 июня с 9 -00 до 20-00 часов в контуре улиц Филатова – Багратиона – Меркулова, а также Акпаева, Сейфуллина, Шилова, Жансугурова.

Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для подключения нового водопровода к магистральным сетям, пояснили в «Алматы су».

ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили об отключении горячей воды. По их информации, 10 июня часть зданий в Жетысуском и Турксибском районе Алматы на день отключат от горячей воды.

С 09-00 до 20-00 часов горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского и Турксибского района в контуре улиц Жансугурова – Тихого – Глазунова – Рыскулова, по улице Ратушного, а также микрорайон Кулагер, Кокмайса и Айнабулак 1, 2, 3, 4.

Ограничения вводятся для врезки линии временного трубопровода для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции, говорится в сообщении.