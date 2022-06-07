РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:25, 07 Июнь 2022 | GMT +6

    Горячей и холодной воды временно не будет в двух районах Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В двух районах Алматы на день локально отключат холодную и горячую воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГКП «Алматы су».

    Локальные отключения жилых и иных зданий от холодной воды произведут:

    - в Турксибском районе 9 июня с 9-00 до 21-00 часа в контуре улиц Аймауытова – Сауранбаева – Молдагалиева – Шолохова – Р. Зорге – Осипенко – Ержанова – Бурундайская;

    - в Жетысуском районе 10 июня с 9 -00 до 20-00 часов в контуре улиц Филатова – Багратиона – Меркулова, а также Акпаева, Сейфуллина, Шилова, Жансугурова.

    Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для подключения нового водопровода к магистральным сетям, пояснили в «Алматы су».

    ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили об отключении горячей воды. По их информации, 10 июня часть зданий в Жетысуском и Турксибском районе Алматы на день отключат от горячей воды.

    С 09-00 до 20-00 часов горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского и Турксибского района в контуре улиц Жансугурова – Тихого – Глазунова – Рыскулова, по улице Ратушного, а также микрорайон Кулагер, Кокмайса и Айнабулак 1, 2, 3, 4.

    Ограничения вводятся для врезки линии временного трубопровода для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции, говорится в сообщении.


    Теги:
    Общество Алматы Вода ЖКХ
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!