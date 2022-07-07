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Горячее водоснабжение временно отключат в двух районах Алматы
7 Июля 2022 12:00

Горячее водоснабжение временно отключат в двух районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подачу горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского и Наурызбайского района Алматы, временно отключат из-за плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

Горячее водоснабжение будет ограничено в контурах улиц и жилмассивов:

с 11-го по 15-е июля:

Хмельницкого – Староэлеваторская – Бакинская – Куйбышева; Шахтинская – Аяз би – Демченко – Атбасарская; Урицкого – Бейсебаева – Нурсая – Бартольда; Остроумова – Красногорска – Дегдар – Остроумова.

с 11-го июля по 1-е августа:

Райымбека – Жуалы – Абая – Алтын орда.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».


Фото из открытых источников

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