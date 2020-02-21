Горячая линия работает для предпринимателей, чей товар или груз находится на границе с КНР

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские бизнесмены терпят убытки после закрытия границы с Китаем. В связи с этим палата предпринимателей «Атамекен» открыла горячую линию, передает МИА «Казинформ».

Во избежание кризисных ситуаций предприниматели, которые работают с Китаем, могут обратиться с запросом к внешнеторговой палате, если их груз, товар или сырье находятся на границе с КНР.

Горячая линия будет работать для учета и реагирования на обращения предпринимателей, а также оказания им возможного содействия. Обратиться можно в call-центр Палаты предпринимателей по номеру 1432, либо на WhatsApp 8 707 909 0152, или же написать на электронный адрес onlinevpk@atameken.kz. Прием обращений осуществляется в будние дни с 9:00 до 19:00.

Горячая линия также будет использоваться для запросов, связанных с наличием/отсутствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) в КНР по импортно-экспортным операциям.

Также, в целях оказания помощи предприятиям, палатой предпринимателей Карагандинской области формируются сведения о влиянии коронавируса на деятельность предприятий региона. Для продуктивной работы над запросами, представители палаты предпринимателей Карагандинской области просят обязательно указывать в обращении: ФИО, название компании, сумма прямого ущерба предприятия, упущенную выгоду предприятия и контактные данные. Информация принимается по электронному адресу: e.mahmutov@atameken.kz, контактный телефон 8 (7212) 506-411.