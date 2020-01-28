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Горячая линия по вопросам коронавируса открыта в МИД РК

28 Января 2020 15:00
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Горячая линия по вопросам коронавируса открыта в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МИД РК открыли горячие линии по вопросам коронавируса в КНР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram, передает МИА «Казинформ».

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«В рабочее время граждане Казахстана могут обращаться по следующим номерам: +7 (7172) 72-05-49, +7 (7172) 72-01-98, +7 (7172) 72-04-93. В нерабочее время и выходные можно обратиться по номеру +7 (7172) 72-01-11», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в связи с введением карантина в некоторых городах КНР, для наших граждан, находящихся на территории Китая, Посольством Казахстана в Пекине была открыта круглосуточная горячая линия по телефону +86 10 65324189.


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Ключевые слова: МИД РК, Китай, Пневмония в Китае,
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