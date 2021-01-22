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    21:51, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Горячая линия по вопросам интернет-мошенничества запущена в полиции Павлодара

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В связи с участившимися фактами интернет-мошенничества управление полиции города Павлодара запустило телефон горячей линии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Позвонив по номеру 8-702-798-25-56, Вы можете обезопасить и себя, и своих родных от преступных посягательств мошенников. Горячая линия работает круглосуточно, без выходных. Если Вам поступают сообщения о большом выигрыше, об участии в розыгрышах, звонят с просьбой перевести некую сумму денег, а также поступает иная информация, вызывающая подозрения, Вам необходимо сообщить на телефон горячей линии 8-702-798-25-56», - отметили в полиции.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Общество Безопасность Правоохранительные органы Павлодарская область
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