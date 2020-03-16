Горячая линия по необоснованному росту цен работает в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде цены на продукты в крупных супермаркетах и на продовольственных рынках держатся на прежнем уровне. Немного выросла цена на сахар, что связано с его подорожанием на заводе-изготовителе в Беларуси. Об этом сообщила руководитель управления предпринимательства Карагандинской области Татьяна Аблаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тем не менее, серьезного повышения цен на него в ближайшее время не будет. В стабилизационном фонде области есть 200 тонн сахара, который в случае острой необходимости начнут поставлять в социальные павильоны и супермаркеты региона. Мониторинг цен и наличия социально значимой продукции проводится ежедневно. В первую очередь в крупных розничных сетях, охватывающих около 80% всего населения области. В настоящее время в связи с тем, что жители региона закупили бакалейной продукции в три раза больше средней нормы, могут быть небольшие задержки с фасовкой и логистикой», - отметила Татьяна Аблаева.

Пожаловаться на отсутствие социально значимых товаров и необоснованный рост цен жители Карагандинской области могут по телефонам горячей линии: 8 (7212) 50 -76 -39 и 8 (7212) 42-12-13.