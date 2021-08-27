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«Горячая линия» и служба психологов работают круглосуточно в Жамбылской области

27 Августа 2021 20:21
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«Горячая линия» и служба психологов работают круглосуточно в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ситуация в Жамбылской области находится под контролем, работают все необходимые службы для ликвидации последствий взрывов на воинских складах и оказанию помощи пострадавшим людям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним , 26 августа в воинской части, дислоцированной близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.

Сразу же, в 21:00, в департаменте по чрезвычайным ситуациям начал работу телефон «горячей линии» 8-7262-51-41-67. Создан оперативный штаб во главе с акимом региона Бердибеком Сапарбаевым.

Затем специально для предоставления информации по всем вопросам, волнующим граждан, были добавлены номера 109, 8(7262) 51-37-75. Также можно отправить сообщение на линию WhatsApp 8-778-810-91-09.

Был утвержден график круглосуточного дежурства психологов департамента по ЧС и его подведомственных учреждений.

Об этом сегодня 27 августа на брифинге в РСК рассказали глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр обороны РК Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин. В ходе брифинга прозвучала убедительная просьба общественности и СМИ принимать во внимание информацию, предоставляемую только официальным оперативным штабом.

В единую диспетчерскую службу Жамбылской области менее чем за сутки в поступило около пятисот обращений.

Звонивших интересовал целый спектр вопросов. Это информация о том, где, как и когда будет проходить эвакуация жителей. Спрашивали о состоянии склада боеприпасов инженерно-саперной бригады воинской части №28349 МО РК, о причинах взрывов, о том, как идет тушение пожара и возможно ли повторение возгорания и взрывов.

Многие звонившие на телефоны «горячей линии» обращались с просьбами помочь найти пропавших во время тушения пожара родных и близких, которые до сих пор не выходят на связь. На сегодняшний день определяются списки пропавших.

В результате взрыва, по последним данным, погибли девять человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личности погибших устанавливаются.

Отметим, что в регионе мобилизованы представители ДЧС, правоохранительных органов и медицинской службы области. В областном центре подготовлено более 400 мест для людей, эвакуированных из зоны аварии. Первичную скорую медицинскую помощь оказывают 37 бригад скорой медицинской помощи.

Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации в Жамбылской области на сегодняшний день принимают участие порядка двух тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб.


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#Жамбылская область   #Происшествия   #Взрывы в Жамбылской области  
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Автор:

Галина Скрипник

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