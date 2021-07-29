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Горячая линия для сбора информации о жертвах репрессий появилась в Акмолинской области

29 Июля 2021 07:28
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Горячая линия для сбора информации о жертвах репрессий появилась в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Теперь каждый акмолинец может позвонить на номер специальной «горячей линии», открытой на базе архива города Кокшетау, и сообщить все известные сведения о своем репрессированном родственнике. Позже все данные будут нанесены на карту региона и увековечены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам руководителя управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитовой, по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по полной реабилитации жертв политических репрессий в Акмолинской области изучаются 62 архивных фонда. Для этого даже работает специально созданная группа.

«Все фонды доступны для исследователей. Созданная рабочая группа состоит из опытных архивистов, ученых, преподавателей высших учебных заведений для выявления архивных документов, касающихся жертв политических репрессий, расстрелянных без суда и следствия. Работы ведутся по пяти категориям. Первая - депортированные, вторая - раскулаченные, третья- расстрелянные в 1921 году, четвертая - участники восстания 1920 года и пятая - пострадавшие от политических репрессий», - пояснила А. Сабитова.

Так, управлением культуры, архивов и документации Акмолинской области на базе государственного архива города Кокшетау создана «горячая линия» для осуществления сбора информации о жертвах политических репрессий. На сегодняшний день, по признанию архивистов, на эту «горячую линию» поступило уже семь запросов, из них три - по раскулаченным, два - по депортированным и два - по пострадавшим от политических репрессий. Все запросы перенаправлены в управление Комитета по правовой статистике и специализированным учетам Генеральной прокуратуры РК по Акмолинской области.

«Обращаемся к жителям города Кокшетау и Акмолинской области, кто располагает информацией об именах родственников и земляков репрессированных, но не реабилитированных, семейных реликвиях и документах, свидетельствующих о политических репрессиях казахстанцев; исторических местах массовых захоронений и расстрелов жертв репрессий для нанесения их на карту региона, увековечения и их сакрализации, просим обращаться по контактам горячей линии - 8(7162)50-39-35 или на электронный адрес info_repressia@aqmola.gov.kz», - обратилась напоследок к акмолинцам А. Сабитова.


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#Акмолинская область   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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