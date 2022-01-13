Горячая линия 1414: От казахстанцев поступило 100 тысяч звонков
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 100 тысяч звонков поступило от казахстанцев в контакт-центр 1414, из них больше 2 тысяч с просьбой найти пропавшего близкого, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наш контакт-центр 1414 продолжает принимать звонки и помогает с поиском пропавших в трагические для нас дни и оказывает психологическую помощь. За непродолжительное время коллегами было принято 100 000 звонков: много заявок на продовольствие, активно записываются в волонтеры, кто-то обращается за психологической помощью, но среди прочего – чуть больше двух тысяч - просьбы найти пропавшего близкого», - сообщил на своей странице в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
По его словам, все данные, поступающие в контактный центр, передаются правоохранительным органам и генпрокуратуре.
Для того, чтобы ускорить процесс помощи в устранении последствий, совместно с генпрокуратурой создан веб-сайт www.stopterrorism.kz, на котором граждане могут загружать анонимно видео, фото и аудиозаписи, произошедшие в связи с событиями, связанными с массовыми беспорядками.
«Благодаря общим усилиям и помощи неравнодушных казахстанцев нам удастся в короткие сроки установить порядок и организовать помощь тем, кто пострадал», - заключил Б. Мусин.
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