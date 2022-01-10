Горячая линия 1414: как телефон доверия помогает казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы начали обращаться за психологической помощью на горячую линию 1414. В основном на канал экстренной связи звонят люди, пострадавшие от террористических актов или испытывающие психоэмоциональные проблемы, передает МИА «Казинформ».

Министерство информации и общественного развития совместно с МЦРИАП создало горячую линию на базе единого колл-центра 1414 по оказанию профессиональной психологической помощи всем нуждающимся, особенно пострадавшим после действий террористов. С обратившимися в режиме 24/7 работают профессиональные психологи.

О работе линии мы поговорили с психологом горячей линии Варварой Поляковой.

- С какими проблемами чаще всего обращаются казахстанцы?

- Люди звонят в основном из-за тревожности, стрессовой ситуации. Много переживаний, что может начаться война. Кто-то звонил после громких звуков на улицах города. Есть обращения, касающиеся не только проблем, связанных с ситуацией в стране, но и просто с вопросами личного характера.

Несмотря на это, также к психологам звонят люди, которые звонят ради шутки. И это отнимает время у нас - психологов. Мы могли бы помочь людям, которым нужна поддержка психологов. Если кому-то хочется развлечься, прошу вас найдите для этого другие способы. Не занимайте горячую линию.

- Какие слова поддержки вы находите для людей?

- Наша главная задача привести человека в ресурсное состояние, снять чувство тревожности, стресса и паники.

- Как сами психологи справлялись со стрессами в эти дни?

- Лично я блокировала чувство собственного страха. Потому что понимала - я нужна людям. Мне нужно быть максимально собранной, чтобы быть полезной тем, кто обращается за помощью.

- Какой совет вы можете дать казахстанцам, как психологически настраивать себя в эти дни?

- Советую всем, кто не справляется с тревожностью, обращаться за профессиональной помощью, либо к знакомым психологам, либо на нашу горячую линию.

Также очень полезно переключать деятельность: почитать, поговорить с родными, послушать музыку и т.д.

Необходимо объединяться и с близкими людьми, больше разговаривать, главное - не уходить в свои проблемы и страхи, не быть в одиночестве.