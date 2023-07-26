Гору в форме пирамиды обнаружили в Антарктиде

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Гору в форме пирамиды обнаружили на снимках Антарктиды, сделанных со спутника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Unilad.

Массивная гора размером два квадратных километра на два квадратных километра, похожая на Великую пирамиду Гизы в Египте, естественно, взбудоражила Интернет-сообщество. Пользователи соцсетей тут же начали делиться своими теориями относительно находки.

Один пользователь Twitter предположил: «Эта структура принадлежит цивилизации, существовавшей до великого потопа. Около 10 000 лет назад в Антарктиде было тепло».

Другой прокомментировал: «Вот и подтвердилось существование иллюминатов».

Следует отметить, что ученые давно обнаружили признаки растительной жизни в Антарктиде, которые указывали на то, что ландшафт когда-то был покрыт тропическим лесом со средней температурой около 12°С. Это было около 83 миллионов лет назад, так что строительство пирамиды было бы возможно.

Однако есть и другое объяснение доказывающее, что это вовсе не пирамида.

После того, как начали распространяться слухи, профессор геологии Ирвина Эрик Риньо поведал журналу LiveScience правду.

Хотя на изображении определенно изображена пирамида, Риньо объяснил: «Это просто гора, похожая на пирамиду».

Оказывается, «пирамида» на самом деле является особенностью ледниковых областей, известной как «пирамидальная вершина горы». Они образуются в результате схождения ледников по сторонам существующего массива суши.

«Многие пики частично похожи на пирамиды, но у них есть только одна или две такие грани, редко четыре», - отметил Риньо.

Примером могут послужить гора Буландстиндур в Исландии и гора Бордоярнес на Фарерских островах.