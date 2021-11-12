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Горожанка с собакой помогла предотвратить трагедию в Нур-Султане

12 Ноября 2021 19:26
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Горожанка с собакой помогла предотвратить трагедию в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию на канал «102» обратилась жительница столицы и сообщила, что стала очевидцем того, как девушка прыгнула в воду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султан.

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На место незамедлительно был направлен наряд патрульной полиции.

Установлено, что около 11.00 часов утра женщина вместе со своей собакой по кличке Фиалка гуляла по улице Пушкина напротив Евразийского университета. Вдруг, ее питомец начал скулить и тянуть ее, выражая беспокойство. Пройдя в ту сторону, куда звала ее собака, женщина увидела, как в воду прыгнула девушка.

К счастью, неподалеку на участке, где производили работы по установлению дорожных знаков, находился с проверкой старший инспектор отдела дорожно-технической инспекции Управления административной полиции ДП г. Нур-Султана майор полиции Канат Абдыкалыков. Обеспокоенная женщина обратилась к ним за помощью.

Полицейский вместе работниками ТОО побежали на место. В это время девушка уже лежала в воде лицом вниз без движения. Мужчины бросились за ней в ледяную воду и вытащили девушку. На берегу сотрудник полиции оказал ей первую медицинскую помощь. Девушка пришла в сознание и затем была передана подъехавшей бригаде скорой медицинской помощи.

Полицейскими устанавливается причины и обстоятельства, которые толкнули 21-летнюю девушку на такой шаг.

Департамент полиции г. Нур-Султана выражает благодарность неравнодушным жителям города за бдительность и оказанное содействие в спасении человека.


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#Нур-Султан   #МВД РК  
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