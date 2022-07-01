1 Июля 2022 12:20

Городу-миллионнику нужен альтернативный вид транспорта – аким Шымкента об ЛРТ и БРТ

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В генплане Шымкента заложено строительство ЛРТ и БРТ. На брифинге в СЦК аким города Мурат Айтенов заявил о том, что городу-миллионнику нужен альтернативный вид транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вам представили генплан Шымкента. Сообщалось о строительстве ЛРТ и БРТ. Вы знаете о судьбе ЛРТ в столице. Что вы предпринимаете для преодоления рисков?», - спросила журналист на брифинге в СЦК.

Аким Шымкента ответил, что проект заложен в генеральном плане. Однако еще стоит вопрос о том, будет ли проект реализовываться или нет.

«В городе проживают свыше млн человек. В этом году с учетом динамики роста населения вносятся изменения. В течение месяца жители города должны внести свои предложения. Вы сами видите, что в других странах подключаются ЛРТ, БРТ. По мнению экспертов, городу-миллионнику нужен альтернативный вид транспорта, потому что наблюдается рост динамики населения. Сейчас готовятся чертежи ЛРТ и БРТ. В дальнейшем этот вопрос обсудим с Правительством. Тем не менее, мы будем рассматривать возможность привлечения инвесторов для внедрения ЛРТ», - прокомментировал Мурат Айтенов.

По его словам, как будет реализовываться проект зависит от возможностей и бюджета города, от предложений инвесторов.





Фото: ortcom.kz