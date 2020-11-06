Городскую Рудненскую больницу проверили на соблюдение карантинных мер

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ – Оглашены результаты проверки городской Рудненской больницы на соблюдение карантинных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на группу Общественного контроля.

Прошла проверка городской Рудненской больницы. В инфекционном отделении 120 коек. Пациенты проходят лечение с приграничных сельских районов, в которых инфекция законсервирована. Персонал подготовленный. В инфекционном отделении соблюдается разделение на чистые и грязные зоны, нет смешивания потоков среди пациентов и персонала. Система видеонаблюдения соответствует требованиям.

Вся необходимая аппаратура в наличии: рентген, ИВЛ, концентраторы. На данный момент идет завершение установки кислородной подстанции, после этого 120 коек будут заведены под кислород.

На складах больницы сформирован двухмесячный запас всех необходимых лекарственных препаратов, СИЗ. Работа с «СК-ФАРМАЦИЯ» построена на заявках с учетом прогнозируемой потребности.

Пищеблок работает без нарушений. Разделены зоны выдачи пищи для терапии, перинатального и инфекционного отделений через разные боксы с отдельным входом и по отдельному графику выдачи. Суточная норма - 451, фактически - 451. В пищеблоке детству и перинатальному центру пищу готовит одна бригада, а остальным отделениям - другая.

Прачечная для инфекционного отделения с отдельным входом и набором помещений, дезкамера тоже находится отдельно. Персонал в прачечной работает в СИЗ.

Однако морг не видел ремонта с 1975 года. Отсутствуют стеллажи и боксы для хранения тел. Вместимость камер не соответствует требованиям. По информации главного врача подана на ремонт бюджетная заявка на 260 млн тенге.