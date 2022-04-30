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    01:21, 30 Апрель 2022 | GMT +6

    Городскую поликлинику модернизируют в Шу

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    ШУ. КАЗИНФОРМ – Для удобства пациентов в городе Шу Жамбылской области реконструируют здание поликлиники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Жамбылской области десять районов, из них в Кордайском и Байзакском будем строить новые больницы, здания старые, ремонту не подлежат, - сообщил руководитель управления здравоохранения Асет Калиев. – А вот в Шу планируем капитально отремонтировать городскую поликлинику. Хорошая поликлиника, хотя здание давней постройки, но пятиэтажное, крепкое. В нем нет лифта. К кардиологу, допустим, надо подниматься пешком на пятый этаж».

    По его словам, крайне сложно пациентам, инвалидам, старшему поколению получать необходимые услуги в связи с этажностью здания, и это вызывает недовольство населения.

    «В наши планы по улучшению материально-технической базы поликлиники города Шу входит и установка лифтов. Для проведения капитального ремонта, реконструкции, установки двух лифтов для пациентов выделены финансовые средства, проводится конкурсная процедура. Капитальный ремонт и реконструкция здания будут завершены к концу этого года. Ожидаемый результат – доступность, безопасность для населения в получении необходимой медицинской помощи, снижение социальной напряженности в обществе», - сказал Асет Калиев.

    Он подчеркнул, что доступность своевременной качественной медицинской помощи, создание условий для комфортного пребывания пациентов в медучреждениях – главная задача местных исполнительных органов.

    ​«В 60-ти населенных пунктах области надо строить объекты здравоохранения. До 2023 года полностью решим этот вопрос, чтобы в каждом населенном пункте они были», - сказал спикер.

    В Жамбылской области 396 медицинских учреждений. В них трудятся 4 427 медицинских работников.

    Теги:
    Жамбылская область Здравоохранение
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