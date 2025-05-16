Городской роддом закроют в Павлодаре

Медицинское учреждение будет полностью переведено в областной перинатальный центр.

Городской роддом, расположенный при городской больнице №1, прекращает свою работу. Здание, построенное в 1988 году, пришло в аварийное состояние, и его дальнейшая эксплуатация признана опасной.

По словам заместителя главного врача по хирургии больницы №1 Азамата Кайтаева, в 2024 году количество родов в отделении снизилось на 21%, а фактическая загруженность коек упала на 26,7%. Снижение показателей привело к неэффективному использованию финансовых ресурсов. К тому же капитальный ремонт в здании не проводился в последние годы.