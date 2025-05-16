Городской роддом закроют в Павлодаре
По итогам санитарной проверки здание роддома Павлодара признано аварийным, передает корреспондент агентства Kazinform.
Медицинское учреждение будет полностью переведено в областной перинатальный центр.
Городской роддом, расположенный при городской больнице №1, прекращает свою работу. Здание, построенное в 1988 году, пришло в аварийное состояние, и его дальнейшая эксплуатация признана опасной.
По словам заместителя главного врача по хирургии больницы №1 Азамата Кайтаева, в 2024 году количество родов в отделении снизилось на 21%, а фактическая загруженность коек упала на 26,7%. Снижение показателей привело к неэффективному использованию финансовых ресурсов. К тому же капитальный ремонт в здании не проводился в последние годы.
— Согласно технической экспертизе, здание можно эксплуатировать только до 2025 года. В настоящее время здесь работают 160 человек. Из них 55 перейдут в Павлодарский областной перинатальный центр, остальные будут трудоустроены в другие отделения и больницы области. В случае отказа от предложенной работы, будет выплачена компенсация в соответствии с законом. Перинатальный центр полностью готов оказать помощь — у центра есть необходимые финансовые ресурсы, просторное здание и современное техническое оснащение. В настоящее время начались работы по переводу сотрудников и переносу оборудования, они должны завершиться до 1 июня, — сообщил Азамат Кайтаев.