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    12:02, 16 Май 2025 | GMT +5

    Городской роддом закроют в Павлодаре

    По итогам санитарной проверки здание роддома Павлодара признано аварийным, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Павлодарда қалалық перзентхана жабылады
    Фото: time.kz

    Медицинское учреждение будет полностью переведено в областной перинатальный центр.

    Городской роддом, расположенный при городской больнице №1, прекращает свою работу. Здание, построенное в 1988 году, пришло в аварийное состояние, и его дальнейшая эксплуатация признана опасной.

    По словам заместителя главного врача по хирургии больницы №1 Азамата Кайтаева, в 2024 году количество родов в отделении снизилось на 21%, а фактическая загруженность коек упала на 26,7%. Снижение показателей привело к неэффективному использованию финансовых ресурсов. К тому же капитальный ремонт в здании не проводился в последние годы.

    — Согласно технической экспертизе, здание можно эксплуатировать только до 2025 года. В настоящее время здесь работают 160 человек. Из них 55 перейдут в Павлодарский областной перинатальный центр, остальные будут трудоустроены в другие отделения и больницы области. В случае отказа от предложенной работы, будет выплачена компенсация в соответствии с законом. Перинатальный центр полностью готов оказать помощь — у центра есть необходимые финансовые ресурсы, просторное здание и современное техническое оснащение. В настоящее время начались работы по переводу сотрудников и переносу оборудования, они должны завершиться до 1 июня, — сообщил Азамат Кайтаев.

    Теги:
    Роды Беременность Павлодар Перинатальный центр
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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