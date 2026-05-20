Городской отбор на международный военно-патриотический сбор «Айбын-2026» стартовал в Астане

В этом году мероприятие приурочено к 35-летию Независимости Казахстана. Участие в отборе принимают 130 воспитанников движения «Жас Сарбаз» из районов Алматы, Байконыр, Сарыарка, Нура, Есиль и Сарайшык. Победители представят столицу на международном сборе «Айбын-2026», который пройдет в июне в Щучинске с участием Главы государства.

Как рассказал председатель Астанинского городского филиала РОО «Военно-патриотическое движение „Жас Сарбаз“ Айдархан Маханбет, районные этапы отбора проходили в столице с марта. За это время в каждом районе определили сильнейших воспитанников военно-патриотических клубов, которые теперь борются за выход в республиканский этап.

— Сегодня в финале участвуют лучшие ребята, прошедшие районный отбор. По итогам соревнований будут сформированы команды, которые представят Астану на международном сборе «Айбын». Всего столицу представят четыре команды — «Жас Сарбаз», команды Сил специальных операций, Государственной службы охраны и войск противовоздушной обороны, — сообщил он.

По словам Айдархана Маханбета, программа соревнований сочетает как физические испытания, так и интеллектуальные дисциплины. Участникам предстоит показать навыки в разборке и сборке автомата, стрельбе, подтягивании, военизированном кроссе и эстафетах, а также принять участие в конкурсах по робототехнике.

— Мы хотим, чтобы молодежь не только укрепляла физическую подготовку, но и училась работать в команде, проявлять дисциплину и ответственность. Такие соревнования помогают воспитывать настоящих патриотов своей страны, — отметил он.

Тему военно-патриотического воспитания продолжил заместитель председателя Президиума РОО «Ветераны Вооруженных Сил», генерал-майор в отставке Марат Нагуманов. Он напомнил, что сбор «Айбын» проводится в Казахстане с 2015 года и за это время стал одной из главных молодежных военно-спортивных площадок страны.

По его словам, главная задача подобных мероприятий — сохранить связь поколений и передать молодежи память о подвиге ветеранов и защитников страны.

— Наши предки ценой огромных усилий и жертв сохранили эту землю для будущих поколений, и мы обязаны помнить их подвиг, бережно передавать эту память молодежи. Именно через такие мероприятия формируется любовь к Родине, чувство ответственности за ее будущее и глубокое уважение к истории своей страны, — подчеркнул Марат Нагуманов.

Он также отметил, что в этом году сбор пройдет в международном формате. Ожидается участие команд из Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана, что, по мнению организаторов, позволит укрепить дружеские связи между молодежью разных стран.

Один из участников, ученик 10-го класса Сарыаркинского района Канагат Аязбеков, отметил, что уровень конкуренции на соревнованиях заметно вырос, а все команды подошли к финалу с серьезной подготовкой и боевым настроем.

— Все команды сильные, каждый хочет показать хороший результат. Но мы готовы бороться до конца и надеемся попасть на «Айбын», чтобы достойно представить Астану, — поделился школьник.

Сами участники отмечают, что военно-патриотическое движение сегодня объединяет не только юношей, но и девушек, которые наравне проходят испытания и связывают свое будущее со службой. По словам участницы из Байконырского района Асылым Токубаевой, интерес молодежи к таким соревнованиям с каждым годом только растет.

— Я считаю, что защита Родины — это долг каждого. Такие соревнования дают большой опыт, закаляют характер и помогают определиться с будущей профессией. В дальнейшем я планирую поступать в академию МВД, — рассказала школьница.

Организаторы отмечают, что «Айбын» остается одной из крупнейших военно-патриотических площадок страны, где формируются команды будущих защитников Родины и определяется сильнейшая молодежь столицы.

По итогам городского отбора лучшие участники из районов Астаны войдут в состав сборных команд и представят столицу на XII Международном военно-патриотическом молодежном сборе «Айбын-2026», который пройдет в июне в Щучинске.