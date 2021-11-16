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вчера 23:48
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вчера 23:00
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Городской конкурс «Лучшая молодая семья» проходит в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал конкурс «Лучшая молодая семья», в котором могут принять участие молодые семьи. Победители получат бесценный опыт, памятные призы, подарки и дипломы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на общественный фонд «Jas qadam».
Организовало конкурс ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султана». Данный конкурс входит в комплекс мероприятий «Отбасы - бақыт мекені» и преследует одну цель – укрепление института брака и семьи. Все мероприятия проводятся на бесплатной основе и не требуют с участников денежных взносов.
Принять участие в мероприятиях могут семьи, официально зарегистрировавшие свой брак и проживающие на территории города Нур-Султана, если возраст хотя бы одного из супругов до 29 лет включительно.
В рамках конкурса семьи пройдут несколько этапов, десять семей-участников получат гарантированные призы. За первое место – сертификат на 500 000 тенге, за второе место предусмотрен сертификат на 350 000 тенге, занявшие третье место получат сертификаты на 250 000 тенге, а для семи семей-финалистов подготовлены сертификаты по 100 000 тенге.
В финале десять семей-участников встретятся, чтобы побороться в офлайн-формате за звание лучших. Семьи выступят с творческим домашним заданием, пройдут испытания на знание и понимание друг друга. Также в мероприятии примут участие приглашенные жюри, гости, музыкальные и танцевальные артисты.
Более подробная информация будет публиковаться на страницах в Instagram @elorda.otbasy и @ns_jastary.
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