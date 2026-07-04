Городской фестиваль «Мерекелік саябақ» начался в Астане

Первой площадкой праздника стал Музей искусств, где для жителей и гостей города организовали день открытых дверей, мастер-классы и культурную программу, приуроченную также к Национальному дню домбры.

Гости праздника смогли познакомиться с казахскими национальными музыкальными инструментами, узнать об их истории, особенностях изготовления и звучания. Организаторы подготовили мастер-классы по изготовлению юрты и домбры, обучению игре на жетигене, сазсырнае и других инструментах, а также национальные игры, флешмоб и познавательные мероприятия.

Фото: акимат Астаны

Как отметил руководитель Музея искусств Баянды Сахарияулы, мероприятие организовали, чтобы познакомить жителей и гостей столицы с национальными инструментами и показать, как традиционное наследие может звучать в современном формате.

— Наш музей занимается созданием и восстановлением музыкальных инструментов. При нем действует научно-исследовательская лаборатория-мастерская имени этнографа Болата Сарыбаева, где мы восстанавливаем забытые старинные инструменты, опираясь на труды ученых-этнографов. Сегодня мы представили их зрителям, организовали мастер-классы и показали методы работы мастеров. Особое внимание уделили домбре: здесь можно увидеть точные копии инструментов, на которых играли выдающиеся представители казахского народа. Для этого мы изучаем музейные образцы, фотографии, размеры, а также обращаемся к потомкам владельцев инструментов, если у них сохранились сведения или материалы. Наша цель — передать национальный колорит в современном формате, чтобы это наследие было понятно и интересно нынешнему слушателю, — рассказал он.

Фото: акимат Астаны

Одним из посетителей праздничной программы стал Даниэль, гость из Италии, который впервые приехал в Казахстан. По его словам, он посетил Музей искусств днем ранее, узнал о предстоящем мероприятии и решил вернуться.

Фото: акимат Астаны

— Мне очень интересны музыка и музыкальные инструменты. У меня есть друзья из Казахстана — музыканты, поэтому я уже слышал казахскую музыку. Вчера я посетил музей, узнал, что сегодня здесь пройдет мероприятие, и решил вернуться. Мне понравилось, что здесь можно не только послушать концерт, но и увидеть инструменты вблизи, узнать, как они устроены и из каких материалов изготовлены. Для западных музыкантов многие из них малоизвестны, поэтому это очень ценный опыт, — поделился впечатлениями гость.

Фото: акимат Астаны

Основная программа фестиваля продолжится 5 и 6 июля в Центральном парке Астаны. Для жителей и гостей столицы подготовят галерею арт-объектов, объединяющих национальный колорит и современное творчество, стрит-арт-зону, интерактивные площадки для детей, экологические игры, ремесленные и творческие мастер-классы.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся показы казахстанских анимационных фильмов, развлекательные программы с аниматорами и сказочными персонажами, семейные крафтовые игры, спортивные и командные активности, творческие зоны и музыкальные выступления под открытым небом.