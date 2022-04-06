Городской чемпионат по грэпплингу прошел в Нур-Султане
«В отборочных соревнованиях приняли участие юноши 16-17 лет и молодежь 18-20 лет. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, получили путевку на участие в республиканском чемпионате», - сообщил президент ОО «Федерация грэпплинга по городу Нур-Султан» Токтар Зарубеков.
Юные спортсмены отметили, что турнир выдался очень жестким: бороться до последнего мотивирует возможность участвовать в первенстве страны.
«Я занял второе место, соперники были сильные. В финале мне немного не повезло. В следующий раз добьюсь еще больших высот. Организация мероприятия – супер! Хочу выразить большую благодарность организаторам», - рассказал серебряный призер чемпионата Назир Ибрагимов.
«Считаю, что городской чемпионат провели на хорошем уровне. Спортсмены все подготовленные. Я провел три схватки и стал победителем», - рассказал победитель чемпионата Нурасыл Турысбек.
Фото: gov.kz