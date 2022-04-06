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    19:09, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Городской чемпионат по грэпплингу прошел в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице провели городской чемпионат по грэпплингу. Состязания являются отборочным туром на республиканский турнир среди молодых людей 16-20 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    «В отборочных соревнованиях приняли участие юноши 16-17 лет и молодежь 18-20 лет. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, получили путевку на участие в республиканском чемпионате», - сообщил президент ОО «Федерация грэпплинга по городу Нур-Султан» Токтар Зарубеков.

    Юные спортсмены отметили, что турнир выдался очень жестким: бороться до последнего мотивирует возможность участвовать в первенстве страны.

    «Я занял второе место, соперники были сильные. В финале мне немного не повезло. В следующий раз добьюсь еще больших высот. Организация мероприятия – супер! Хочу выразить большую благодарность организаторам», - рассказал серебряный призер чемпионата Назир Ибрагимов.

    «Считаю, что городской чемпионат провели на хорошем уровне. Спортсмены все подготовленные. Я провел три схватки и стал победителем», - рассказал победитель чемпионата Нурасыл Турысбек.


    Фото: gov.kz



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