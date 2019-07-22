Городской автопарк Атырау пополнили 10 новых автобусов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Городской автопарк Атырау пополнили 10 новых автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

10 новых комфортабельных автобусов вышли на десятый и двадцатый маршруты. Длина новых пассажирских автобусов марки «Ankai» составляет 8,5 метров, вместимость - 60 человек. Новый автотранспорт был приобретен в Костанае и передан в доверительное управление ТОО «АйсТрансХолдинг».

«По поручению главы региона в области идет обновление общественного транспорта. Автобусы полностью соответствуют всем современным требованиям. В них установлены кондиционеры, есть пандусы для инвалидных колясок, а также 4 видеокамеры», - рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асет Оразгалиев.

Напомним, что в регионе второй год реализуется концепция развития общественного транспорта. В рамках программы в Атырау для качественного осуществления пассажирских перевозок были приобретены новые автобусы, а также внедрено электронное билетирование.







