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Городскому дому культуры в Семее дадут имя Бибигуль Тулегеновой
16 Декабря 2019 16:42
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее городскому дому культуры намерены присвоить имя Героя Социалистического Труда, Народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР Бибигуль Тулегеновой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В честь Дня Независимости РК в новом многофункциональном культурно-спортивном комплексе состоялся большой праздничный концерт. Аким Семея Ермак Салимов поздравил горожан с праздником и сообщил, что 16 декабря нашей землячке, соловью Великой Степи Бибигуль Ахметовне Тулегеновой исполнилось 90 лет.
«Бибигуль Ахметовна Тулегенова входит в список ЮНЕСКО как одна из двадцати выдающихся женщин ХХ века. Отдавая дань уважения Бибигуль Ахметовне, мы в очередной раз хотим отметить, что земля Семея поистине священная. У нас есть чем гордиться!», - отметил в своей поздравительной речи Ермак Салимов.При этом аким подчеркнул, что ведется подготовка по присвоению имени Бибигуль Тулегеновой Городскому дому культуры в Семее.«Примите мои искренние поздравления с главным национальным праздником Республики Казахстан с Днем Независимости.Желаю благополучия, успехов во всех делах и начинаниях на благо нашей Родины - Республики Казахстан!», - подытожил глава города.В ходе торжества состоялся праздничный концерт и были вручены награды отличившимся землякам.
Фото: Светлана Артюшина
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Культура,
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